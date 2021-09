Votuporanguense estreia nesta terça-feira pela Copa Paulista

Comercial e Votuporanguense estreiam nesta terça-feira pela Copa Paulista de 2021. O jogo acontecerá no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto e a bola rola às 15h.

O Bafo, que chegou a admitir que não iria brigar pelo título da competição, não fez o que prometeu. A equipe, que será comandada por Gustavo Marciano, se reforçou com nomes importantes como os atacantes Victor Sapo e Caio Vieira, o goleiro Jordan e o meia Matheus China.

Esse elenco, recheado de bons reforços, pode ser uma das supresas do campeonato, especialmente pelo grupo, que não têm grandes concorrentes.

Semifinalista da Série A3 desta temporada, o Votuporanguense teve algumas modificações em comparação ao time do primeiro semestre. As mudanças começaram no banco de reservas, já que Rogério Corrêa deixou a equipe e para o seu lugar foi contratado Thiago Oliveira, ex-treinador do Sertãozinho. No entanto, a mudança de comando não alterou a proposta de utilizar jovens atletas.

O elenco, majoritariamente formado por jovens, conta com alguns atletas experientes, como o ídolo Ricardinho. Outras permanências importantes são Vinícius Diniz, Félix Jorge, Léo Cunha e Israel. A equipe pode surpreender novamente e chegar longe na Copa Paulista.

Como assistir

A partida será transmitida pelo Paulistão Play, plataforma de transmissão da Federação Paulista de Futebol, e pelo Eleven Sports.

Comercial x Votuporanguense

Data: 14 de setembro de 2021, terça-feira

Horário: 15h00

Local: Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto, SP

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto

Assistente 1: Edson Rodrigues dos Santos

Assistente 2: Everton Luiz Fernandes

1ª rodada da Copa Paulista

Terça-feira (14)

15h00

Velo Clube x Botafogo

Comercial x Votuporanguense

Noroeste x São Bento

EC São Bernardo x Santos

Portuguesa x Juventus

Taubaté x Atibaia

17h00

XV de Piracicaba x Rio Claro

Quarta-feira (15)

17h00

Primavera x São Bernardo

Fonte: Escanteiosp.