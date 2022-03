Votuporanguense enfrenta o Desportivo Brasil e precisa vencer para continuar sonhando com o G-8

A Pantera Alvinegra praticamente eliminou o risco de rebaixamento no estadual, agora, precisa vencer para manter vivo o sonho da segunda fase. Partida ocorre às 15h, na Arena Plínio Marin.

O empate com o Sertãozinho no último compromisso dentro da Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, praticamente eliminou o risco de rebaixamento do Clube Atlético Votuporanguense na Série A3 do Campeonato Paulista, porém, às 15h desta quarta (16.mar), a batalha do elenco do técnico Rodrigo Cabral será contra o Desportivo Brasil em duelo válido pela 13ª rodada da fase de classificação.

O sonho da classificação à segunda fase do estadual pede simplesmente a perfeição nestas três rodadas restantes da jornada inicial na competição, na calculadora, a Pantera Alvinegra precisa vencer as duas partidas em casa e uma como visitante, contra o Olímpia, no próximo sábado (19.mar), somando com os 9 pontos disputados, 22, em média, seria o necessário para beliscar uma vaga no G-8.

Após o último compromisso, o atacante Erick Salles que vem se destacando no elenco alvinegro, falou à imprensa e lamentou o resultado. “Estamos jogando, criando e infelizmente a bola não tem entrado, acredito que temos errado nos detalhes, conseguimos fazer um gol na insistência e ali era o momento de segurarmos o jogo, fazer o tempo passar e nós não fomos suficientes para segurar o resultado e acabamos sofrendo o gol ali no último minuto, foi um banho de água fria. Temos que estar mais atentos aos detalhes para que eles sejam favoráveis e não contra”.

Ingressos

O CAV dispõe do valor promocional de meia entrada para todos nos jogos em casa. Sendo assim, o Setor 1 (Arquibancada Coberta) e o Setor 3 (Visitante) custam R$ 20,00, já o Setor 2 (Arquibancada Descoberta) apenas R$ 10,00. O ingresso pode ser adquirido nas bilheterias da Arena no dia do jogo ou on-line no site www.guicheweb.com.br

Protocolo Covid-19

O governo do Estado de São Paulo liberou 100% de público nos estádios de futebol mediante comprovante de vacinação. Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal, deverá ter tomado ao menos uma dose de vacina e apresentar um teste negativo com validade de 48h para os do tipo PCR ou 24h para os testes de antígeno. Vale ressaltar que não é mais obrigatório o uso de máscara em ambiente aberto.

