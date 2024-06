Votuporanguense vence Mirassol e lidera grupo na Copa Paulista

Com amplo domínio na primeira etapa, a Votuporanguense venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (26), no estádio José Maria de Campos Maia, o “Maião”, casa do Leão. A partida, válida pela segunda rodada da Copa Paulista, consolidou a equipe como uma das favoritas ao título deste ano.

O CAV demonstrou superioridade desde o início do jogo, controlando a posse de bola e criando as melhores oportunidades. O primeiro gol veio ainda no primeiro tempo, anotado pelo meio-campista Bady. O Mirassol, mesmo jogando em casa, teve dificuldades para superar a defesa adversária e só conseguiu marcar no segundo tempo, quando a Votuporanguense já tinha ampliado a vantagem.

Com o resultado, a Votuporanguense alcançou sua segunda vitória em dois jogos pelo torneio, somando agora seis pontos e assumindo a liderança do Grupo 1. A equipe volta a campo na próxima semana, buscando manter a invencibilidade e garantir a classificação antecipada para a próxima fase.

Foto: Rapha Marques