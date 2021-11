Votuporanguense participa de campeonato brasileiro de inverno de natação no sul do país

Atleta representa Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; equipe Avonat participará de novos campeonatos em dezembro

Mais uma vez o jovem votuporanguense Heitor Napolitano Fonseca Reis, 16 anos, atleta do Parque Aquático Municipal “Saverio Maranho”, da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, se destacou ao conquistar, entre outros 67 nadadores na categoria 200 metros nado livre, medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão edição “Troféu Carlos Campos Sobrinho”, que teve início na última quarta-feira (24/11), na cidade de Porto Alegre, região sul do país.

O atleta não é especialista nessa categoria, sua participação foi apenas um modo de descontração e que mesmo assim teve resultado muito satisfatório em seu desempenho; sua especialidade é na categoria medley e borboleta.

Ontem, quinta-feira (25/11), o esportista disputou 400 metros em sua categoria, medley, e garantiu medalha de prata pelo segundo lugar. Na fase eliminatória que ocorreu na manhã desta sexta-feira (26/11), o nadador ficou também em segundo lugar nas categorias 200 metros medley e 100 metros borboleta, garantindo vaga para fase final que será às 17h; amanhã sábado (27/11), disputará 200 metros borboleta.

Podium

No Campeonato Brasileiro de Natação de Inverno Juvenil “Troféu Artur Sampaio Carepa”, realizado em julho deste ano na cidade de Recife (PE), Heitor foi campeão na prova 200 metros nado borboleta, vice-campeão na prova 400 metros medley e também vice-campeão na prova 100 metros borboleta.

Campeonatos

Na próxima semana, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, a equipe da Associação Votuporanguense de Natação (Avonat), irá disputar o Campeonato Brasileiro Infantil na cidade de Colombo, no Paraná; a partir de dezembro, o Campeonato Brasileiro Junior, no Rio de Janeiro; o Campeonato Paulista Paralímpico e Super Copa São Paulo, ambos em São Caetano do Sul, estado de São Paulo; e o Campeonato Paulista de Natação Infantil Junior, em Bauru, interior paulista.