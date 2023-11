Atletas de Votuporanga conquistam 16 medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa

Equipe de Votuporanga trouxe para casa 6 medalhas de ouro, 8 de prata e 2 de bronze

Por mais um ano consecutivo, os atletas de Votuporanga fizeram bonito no Meeting Paralímpico Loterias Caixa, realizado na última sexta-feira (3/11), no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) que fica na capital paulista. A competição paralímpica é uma das maiores do país e reuniu mais de mil atletas.

Votuporanga foi representada por nove atletas, que tiveram resultados brilhantes, trazendo para a cidade 16 medalhas, sendo 6 de ouro, 8 de prata e 2 de bronze.

Segundo informações do técnico da equipe, Cacau Maranho, as provas disputadas pelos atletas votuporanguenses foram de Arremesso de Peso, Lançamento do Disco e Lançamento do Dardo.

As 6 medalhas de ouro foram conquistadas pelos atletas: Rafaela Gonzalez (Arremesso de Peso e Lançamento do Disco); Flávia Braga (Arremesso de Peso e Lançamento do Disco); Deniclaudio Farias (Lançamento de Disco) e Antônio Carlos (Lançamento de Disco).

Conquistaram as medalhas de prata: Márcia Pitelli (Arremesso de Peso e Lançamento de Dardo); Daniela Martins (Lançamento de Disco); Írio Barbosa (Arremesso de Peso); Deniclaudio Farias (Lançamento de Dardo); Antônio Carlos (Lançamento de Dardo); Marcos Bordi (Lançamento de Dardo) e Fábio ladeia (Arremesso de Peso).

As duas de bronze vieram com os atletas: Daniela Martins (Lançamento de Dardo) e Írio Barbosa (Lançamento de Disco).

O Meeting Paralímpico é idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2021, como uma atualização dos tradicionais Circuitos Loterias Caixa, que já eram realizados desde 2005 pelo Comitê. Há provas de atletismo, natação e halterofilismo.

Os objetivos do Meeting são desenvolver a prática esportiva para pessoas com deficiência em todas as regiões do país, contribuir para o aprimoramento técnico dos competidores e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite e jovens promessas do paradesporto em todo o Brasil.

1ª edição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp)

A equipe de atletismo paralímpico de Votuporanga participará, na próxima semana, entre os dias 16 e 19 de novembro, da 1ª edição dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp), que também será no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo.

A iniciativa é dividida em três etapas regionais e terá uma grande final em dezembro, reunindo os melhores classificados nas categorias em disputa das seguintes modalidades: atletismo, natação e halterofilismo.