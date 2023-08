DESTAQUE: jogador votuporanguense disputa torneio internacional na Rússia pela equipe do Santos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Votuporanga é de fato um celeiro de bons atletas nas mais diversas modalidades esportivas. É comum ver algum filho da terra das brisas suaves brilhando e despontando nos quatro cantos do país e até fora dele. Seja nas principais modalidades esportivas, futebol, vôlei, judô, karatê, entre outras.

Desta vez, mais uma joia rara desponta no cenário do futebol nacional, e até internacional. Isso mesmo. Aos 15 anos de idade, Gustavo Justino se junta a delegação do Santos Futebol Clube em uma disputa internacional na Rússia.

O atleta votuporanguense revelado pelos professores Jomar Cláudio e Letícia Marton, da Escolinha de Futsal Elite de Votuporanga embarcou nesta semana para a Rússia para a disputa de um torneio internacional em São Petersburgo.

O Torneio Internacional Yuri Morosov Internacional Memorial Youth Tournament.

Entre as equipes internacionais na disputa do torneio, destaque para o time gaúcho do Internacional, Zenit (Rússia), Seleção Russa, Fenerbahçe, Bielorussia, times da Sérvia e Cazaquistão e o Santos FC.

Justino como é chamado começou sua trajetória na bola na Escolinha Elite e Garotos da Vila quando tinha 7 anos de idade, sempre se destacou nas categorias de base por seu talento e dedicação.

O garoto da Vila foi destaque na região, com 13 anos de idade, sendo aprovado para disputar estadual pelo Amparo/SP onde também se destacou e chamou atenção de muitas equipes e então foi contratado pela equipe da baixada santista.

Filho de Fernanda Justino e Milton Boellis, Gustavo é meia/atacante e o garoto tem futuro. Parabéns, Justino.