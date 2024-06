CAV lança plano Sócio Pantera e inicia venda de ingressos para a estreia

O primeiro compromisso do Pantera Alvinegro na Copa Paulista Sicredi 2024 é neste sábado (15), às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o XV de Jaú.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta terça-feira (11.jun) o início da venda de ingressos para o jogo de estreia na Copa Paulista Sicredi 2024. O primeiro compromisso do Pantera Alvinegro na competição será contra o XV de Jaú, neste sábado (15), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Para empurrar o Votuporanguense, campeão do Paulistão A3 desta temporada, o torcedor pode escolher: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 20; e Setor 3 (visitante): R$ 20. Vale ressaltar que, para aqueles que não quiserem enfrentar as tradicionais filas das bilheterias da Arena, os pontos de vendas externos são: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport, Polizeli Parafusos; além do site Guichê Web.

Em comunicado, a diretoria do Votuporanguense convidou sua torcida a comparecer e apoiar o time na estreia. “Sua presença será fundamental para incentivar os jogadores em busca da vitória.”

Sócio-torcedor: CAV lança o plano Sócio Pantera

O CAV iniciou também nesta semana as vendas do programa de sócio-torcedor: “Sócio Pantera”. Desta forma, os torcedores alvinegros terão a oportunidade de estar ainda mais próximos do clube e desfrutar de uma série de benefícios exclusivos.

Conheça os planos do programa que foram divididos em três pacotes:

Sócio Pantera Ouro: acesso a todos os jogos da Copa Paulista e Paulistão A2; ingressos no Setor 1 (Arquibancada Coberta); uma camiseta sócio-torcedor; personalização grátis na camisa; estacionamento; descontos na loja oficial; cashback de 50% no Zé Delivery; sorteios e ativações do clube; e exclusividade na compra de até 3 ingressos nas fases finais. O investimento é de R$ 99,90 por mês – durante 12 meses.

Sócio Pantera Prata: acesso a todos os jogos; ingressos no Setor 1 (Arquibancada Coberta); descontos na loja oficial; cashback de 50% no Zé Delivery; entrada exclusiva na Arena; sorteios e ativações do clube; e exclusividade na compra de até 2 ingressos nas fases finais. O investimento é de R$ 59,90 por mês – durante 12 meses.

Sócio Pantera Bronze: acesso a todos os jogos; ingressos no Setor 2 (Geral); descontos na loja oficial; cashback de 50% no Zé Delivery; entrada exclusiva na Arena; sorteios e Ativações do clube; e exclusividade na compra de até 1 ingresso nas fases finais. O investimento é de R$ 39,90 por mês – durante 12 meses.

Ainda segundo o clube, além das vantagens exclusivas para todos os planos, os torcedores terão os ingressos em um único cartão, evitando filas nas bilheterias nos jogos na Toca do Pantera. Os valores poderão ser parcelados em até 12x.

Para mais informações sobre o plano Sócio Pantera ligue no (17) 99767-0606.

Reportagem: Diário de Votuporanga

Foto: Votunews