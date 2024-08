Atleta de Votuporanga brilha em competição de Fisioculturismo em Ribeirão Preto

No último final de semana, o atleta votuporanguense Vinicius Miguel da Silva Flávio, conhecido como “Blade”, se destacou na competição de fisioculturismo realizada em Ribeirão Preto-SP, que contou com a participação de diversos atletas de todo o país.

Com formação em educação física, Blade não é apenas um atleta de fisioculturismo, mas também um treinador de bodybuilding especializado em emagrecimento e hipertrofia de alta performance, oferecendo consultoria online e atendimento presencial em academias de Votuporanga-SP. Aos 28 anos, ele compete na modalidade há cerca de sete anos e já acumula dezenas de troféus em várias categorias, elevando o nome de Votuporanga no cenário esportivo.

O atleta conta com o patrocínio da Academia Spartan e do Laboratório Nakabashi, além do apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, através do secretário de esportes Marcelo Stringari. Emocionado, Blade declarou: “Sou grato primeiramente a Deus, à família que me apoia e aos patrocinadores. O fisioculturismo exige muito do atleta, tanto fisicamente quanto mentalmente e financeiramente. São meses de preparação que requerem muita dedicação nos treinos e na alimentação.”

Sua preparação é baseada em um protocolo rigoroso, que inclui treinos intensos e uma dieta controlada, onde a ingestão calórica é gradualmente reduzida, permitindo ao corpo eliminar gordura e aumentar a definição muscular, sempre com acompanhamento profissional.

Neste final de semana, Blade retornou a Votuporanga com três troféus conquistados na Muscle Contest Ribeirão Preto: Campeão Bodybuilder Open Super Pesado, Campeão Classic Physique Novice e Campeão Classic Physique Open D. Para saber mais sobre o atleta e acompanhar seu trabalho, siga seu Instagram: @vini.blade, onde estão disponíveis seus contatos profissionais.

