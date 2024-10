Natação: equipe da Secretaria de Esportes de Votuporanga se destaca em competições

Bons resultados foram obtidos no Troféu Kim Mollo de Natação e Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo

A equipe de natação da Secretaria de Esportes/Avonat/Unifev/Noroaço participou de duas importantes competições; A primeira foi o Troféu Kim Mollo de Natação, realizado em Mococa/SP. Na ocasião, 12 atletas compuseram a Seleção Regional da 4ª Região da Federação Aquática Paulista, finalizando com a sexta colocação no evento.

No domingo (13/10), a equipe da natação paralímpica também se destacou, conquistando 17 medalhas nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp), disputado no Centro de Treinamento Paralímpico na Capital Paulista, sagrando-se campeã das regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, totalizando 173 pontos na classificação geral.

O atleta Keven Eduardo Milani de Paula, na classe “S6”, obteve medalha de ouro em 4 provas (50 e 100 metros nado livre, 100 metros nado Costas e 400 metros nado Livre);

Erik de Souza Bailon Oliveira, na classe “S8”, conquistou 3 medalhas de ouro nas provas de 100 e 400 metros nado livre e 100 metros nado Costas; Mauricio Padilha também conquistou 3 medalhas de ouro nas provas de (50 e 100 metros nado livre e 100 metros nado Costas), na classe “S13”; Gabriel Kenichi Carvalho Rodrigues venceu 3 provas: 100 e 200 metros nado livre e 100 metros nado Costas, na classe “S14”; Cauê Rodrigues Antunes Cardoso conquistou 3 medalhas de prata, classificando-se em segundo lugar nas provas de 50 e 100 metros Nado Livre e nos 100 metros nado Costas, na classe “S6”.

A próxima competição oficial da equipe de natação da Secretaria Municipal de Esportes/Avonat/Unifev/Noroaço será nos dias 25 e 26 deste mês, em Presidente Prudente/SP, no Torneio Regional da 4a Região da FAP.

Última oportunidade de obtenção de índices para participação na Copa São Paulo, Campeonatos Paulistas e Brasileiros das respectivas categorias.