Uma letra muda totalmente o significado de uma palavra e pode deixar um time de futebol em “crise”. No Araçatuba/SP, que disputa a quarta e última divisão do Campeonato Paulista, quem está “pressionado” no cargo não é o treinador, mas o funcionário que faz a pintura do estádio Adhemar de Barros.

Um dos portões que dá acesso aos jogadores para a área interna do estádio chamou a atenção da torcida de uma forma negativa. No local, as palavras “Atretas Araçatuba”. O erro de português viralizou nas redes sociais e se tornou motivo de brincadeira, menos para o funcionário responsável pela pintura.

A foto viralizou nas redes sociais e chegou até o letrista, que ficou chateado com o erro cometido. O funcionário ganhou o apoio todo o elenco e também do clube nas redes sociais. Uma campanha foi lançada com a #FechadoComoLetrista.

– Eu sou o letrista. Foi eu que escrevi. Errar é humano – disse em resposta de uma postagem na rede social.