A equipe do Clube Atlético Votuporanguense (CAV) anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 21 de dezembro, a programação dos jogos que disputará no Campeonato Paulista da Série A3 em 2024. Conforme divulgado, todos os jogos em casa na Arena Plínio Marin acontecerão nos períodos noturnos, programados para as quartas-feiras às 19h30 e sábados às 18h. Entretanto, a Federação Paulista de Futebol reserva-se o direito de alterar estes dias e horários, conforme necessidades futuras.

A decisão de manter os jogos noturnos reflete uma estratégia para acomodar melhor os torcedores e aproveitar as condições climáticas favoráveis. Além disso, o clube confirmou que, apesar de ser o mandante dos jogos, está sujeito a eventuais mudanças impostas pela Federação.

Importantes mudanças também foram anunciadas para o formato do Campeonato. Este ano, a segunda fase do torneio será disputada em um formato mata-mata (playoffs), onde os oito melhores times da primeira fase se enfrentarão. Os confrontos serão definidos com o primeiro colocado jogando contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, e assim por diante. As equipes com melhores campanhas na primeira fase terão o privilégio de decidir os confrontos em casa. Em caso de empate, a disputa será resolvida através de cobranças de pênaltis.

A primeira etapa do campeonato mantém o formato tradicional, com os 16 times se enfrentando em turno único. Este formato diverge dos dois últimos anos, onde as oito melhores equipes avançavam para uma segunda fase composta por dois quadrangulares.

Segue abaixo a tabela atualizada dos jogos do CAV, incluindo as datas e adversários:

Votuporanguense x Grêmio Prudente – 24 de janeiro (quarta-feira)

União Suzano x Votuporanguense – 27 de janeiro (sábado)

Votuporanguense x Sertãozinho – 31 de janeiro (quarta-feira)

Matonense x Votuporanguense – 3 de fevereiro (sábado)

Votuporanguense x EC São Bernardo – 7 de fevereiro (quarta-feira)

Rio Preto x Votuporanguense – 10 de fevereiro (sábado)

Votuporanguense x SE Itapirense – 17 de fevereiro (sábado)

São Caetano x Votuporanguense – 21 de fevereiro (quarta-feira)

Votuporanguense x Red Bull Bragantino II – 24 de fevereiro (sábado)

União São João x Votuporanguense – 28 de fevereiro (quarta-feira)

Bandeirante x Votuporanguense – 2 de março (sábado)

Votuporanguense x Catanduva – 9 de março (sábado)

Desportivo Brasil x Votuporanguense – 13 de março (quarta-feira)

Votuporanguense x Lemense – 16 de março (sábado)

Marília x Votuporanguense – 23 de março (sábado)

