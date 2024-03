Atletismo: Votuporanguenses brilham na 34ª Corrida de São José

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Otavio Rodrigues, Karina Franzin, Mirian Araújo e José Medalha faturaram medalhas para Votuporanga na competição disputada em Novo Horizonte

A equipe de pedestrianismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo) brilhou durante à 34ª Corrida de São José, em Novo Horizonte/SP, no último domingo (17.mar).

Após a prova de 6 km, entre aproximadamente 300 atletas, os votuporanguenses terminaram no pódio: Otavio Rodrigues conquistou a categoria geral masculino, Karina Franzin também chegou na frente e faturou a categoria geral feminino, Mirian Araújo ficou com a 3ª colocação no geral feminino, e José Medalha foi campeão na categoria 60/69 anos.

Próximo compromisso

A equipe local, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, agora, se prepara para o próximo compromisso, neste domingo (24), em Lourdes/SP. O desafio é uma prova de 7,5km. Diário de Votuporanga