Votuporanguense “Caixa D´Água” vence rally em MG

O piloto votuporanguense Paulo Caixa D’água venceu o “1° Rally do Queijo”, na categoria “Motos Trail Graduado”, em Vargem Bonita, na Serra da Canastra.

O piloto votuporanguense Paulo Rogério da Silva Cecilio, mais conhecido como Paulo Caixa D’água, demonstrou sua expertise em provas de regularidade ao conquistar a categoria “Motos Trail Graduado”, do “1° Rally do Queijo”, disputado no último final de semana, em Vargem Bonita-MG.

Na Serra da Canastra, no sábado (3.jun), o votuporanguense se valeu de trilhas que fundem beleza e complexidade para superar grandes nomes da modalidade em mais uma das etapas do Campeonato Mineiro. Informações Diário de Votuporanga

Paulo Caixa D’água segue sua temporada com regularidade, em quatro participações: duas conquistas, uma segunda colocação e um problema mecânico.

O piloto votuporanguense que competiu em uma XR Tornado 250 cilindradas, já vislumbra os próximos desafios, entre eles: mais uma etapa do Campeonato Mineiro, em Araxá-MG, em outubro; além da etapa de Goiânia/GO, em setembro, que faz parte do Campeonato Brasileiro.