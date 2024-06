Votuporanguense goleia o Fernandópolis em jogo-treino no Plínio Marin

Votuporanguense faz 4 a 0 no FFC e sai com a vitória no segundo jogo da pré temporada da Copa Paulista Sicredi 2024. Gabriel Moyses, Nando e Frank (2) fizeram os gols da Pantera.

No último sábado (1), o CAV já havia vencido o Taquaritinga também por 4 a 1. A Votuporanguense faz sua estreia no próximo dia 15, diante o XV de Jaú, as 18H, na Arena Plínio Marin.

Foto: Rafa Bento/CAV