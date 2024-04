Após a confirmação dos participantes e do regulamento da Copa Paulista de 2024, o Votuporanguense se destaca como um dos times a competir neste prestigioso torneio que reúne clubes das quatro principais divisões do estado de São Paulo. Com o início marcado para o dia 16 de junho e a final programada para 13 de outubro, a competição promete agitar os amantes do futebol.

Com um total de 26 clubes na disputa, a Copa Paulista é uma oportunidade não apenas de conquistar o título, mas também de garantir vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro em 2026. O campeão terá a escolha entre uma das competições, enquanto o vice ficará com a vaga remanescente.

Entre as ausências notáveis estão a Portuguesa Santista e o São José, respectivamente campeã e vice da edição anterior, bem como o Velo Clube e o Noroeste, que se destacaram na última temporada. No entanto, novos talentos surgem, como os representantes da Série A4, com destaque para Vocem, XV de Jaú, Barretos, Francana, São-Carlense, Rio Branco e Taquaritinga.

O Votuporanguense enfrentará desafios emocionantes, incluindo clássicos regionais e confrontos com times renomados como Mirassol, Botafogo-SP, Red Bull Bragantino e Portuguesa. A competição promete não só acirrados embates em campo, mas também momentos de emoção e rivalidade entre os torcedores.

Com um sistema de disputa que envolve grupos regionalizados e confrontos em turno e returno, seguido por oitavas, quartas e semifinais em jogos de ida e volta, a Copa Paulista garante uma competição acirrada até o último minuto. Além disso, a introdução do Árbitro de Vídeo (VAR) a partir das quartas de final promete trazer ainda mais justiça e precisão às decisões.

A expectativa está alta para a estreia do Votuporanguense e para os emocionantes embates que a Copa Paulista de 2024 reserva. Os torcedores estão ansiosos para ver seus times em ação e para acompanhar de perto cada lance e cada gol que definirá o destino dos participantes nesta empolgante jornada.

A tabela da primeira fase ainda será divulgada pela Federação Paulista.

Confira os grupos

Grupo 1

Grêmio Prudente

Mirassol

Vocem

Votuporanguense

XV de Jaú

Grupo 2

Barretos

Botafogo

Comercial

Francana

Monte Azul

Grupo 3

Rio Claro

São-Carlense

Taquaritinga

União São João

XV de Piracicaba

Grupo 4

Capivariano

Primavera

Red Bull Bragantino

Rio Branco

São Bento

Grupo 5