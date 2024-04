Um homem morreu na manhã deste sábado, 20, no bairro Jardim Bianco, zona Norte de Rio Preto. A suspeita é de que ele tenha tentado roubar um adolescente de 17 anos com um estilete. A idade e nome dele não foram divulgados.

Segundo a delegada de plantão Mariana Alves Machado Nascimento, na manhã deste sábado, o adolescente tinha saído para pegar um ônibus. Ele chegou a ver o suspeito e saiu correndo para retornar à casa. Nesse momento o suspeito conseguiu alcançar o adolescente, que caiu.

O homem pegou o telefone da vítima, mas o adolescente se levantou, pegou o celular de volta e correu para a casa.

Golpeado na barriga, a vítima gritou pelo padrasto, que saiu. O adolescente, o padrasto e o suspeito entraram em luta corporal e dominaram o homem.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o suspeito com as mãos e os pés amarrados e com um sangramento.

O Corpo de Bombeiros constatou que o suspeito estava morto. Uma das hipóteses é de que o homem tenha sofrido uma parada cardíaca.

O caso será registrado como roubo tentado e a polícia vai investigar as circunstâncias da morte do suspeito.

