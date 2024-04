Senac Votuporanga leva 9ª Semana Senac de Leitura ao Parque da Cultura e à praça São Bento

A programação é gratuita e conta com sarau, shows, exposição, feira de troca de livros, além da Camerata Villa Lobos.

De 22 a 27 de abril acontece a 9ª edição da Semana Senac de Leitura em todas as unidades da rede. O tema dessa edição é Literatura e Música: conexões da escola com o mundo – que faz a ligação entre duas linguagens artísticas distintas e complementares refletidas na escrita, na criação de histórias, personagens, narrativas ou mesmo na inspiração para canções. Com o objetivo de tornar mais acessível e divertido o hábito da leitura, o Senac Votuporanga realizará parte da programação de atividades no Parque da Cultura e na praça São Bento.

A programação busca conectar o leitor ao universo musical e assim, aproximar ainda mais o público e a literatura por meio de saraus de poesias, exposição, feira de troca de livros, além de espetáculos especiais que serão realizados no sábado, dia 20, pela Sarah Céli e no domingo, dia 21, pela Camerata Villa Lobos. Formado em 2019 por moradores da cidade, o grupo tem por missão valorizar os músicos locais e levar música instrumental de qualidade a todos.

“O Senac entende que ao incentivar o hábito da leitura, promovemos a liberdade de pensamento, de interpretação, de informação e de criatividade, além de nos permitir conhecer outras realidades, aprendendo a nos colocar no lugar do outro. Optamos por levar a Semana Senac de Leitura até a população para nos aproximarmos da comunidade e despertar o desejo pela literatura, além de suas conexões como a música, por exemplo”, diz Eliane Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

Estreia

A abertura oficial da Semana Senac de Leitura ocorre no dia 22/4, das 15h às 17h, e será transmitida ao vivo pelo canal do Senac São Paulo no YouTube. Os convidados deste ano são Esmeralda Ortiz, cantora, escritora, jornalista e compositora e o rapper Rashid, produtor, rimador, escritor e empresário.

Sobre a Feira de troca de livros, serão aceitos apenas livros de literatura e gibis. Materiais com conteúdo didático, político ou religioso não serão recebidos, assim como, enciclopédias, dicionários, guias e revistas.

Confira a programação do Senac Votuporanga:

Esquenta da 9ª Semana Senac de Leitura com sub-tema Poesia além das páginas, no Parque da Cultura.

Dia 20/4, sábado

• Das 16h às 21h: Exposição “Canções inspiradas na literatura”

• Das 16h às 21h: Feira de troca de livros

• Das 16h às 19h: Intervenção especial de Elias Ghiotto

• Das 16h às 17h: Sarau de poesias com Helen Araújo

• Das 17h30 às 19h: Show de Pop Rock com Sarah Céli

• Das 19h às 20h: Sarau de poesias com Helen Araújo

Presença da influencer Gabriele Mendes

Dia 21/4, domingo

• Das 16h às 21h: Exposição “Canções inspiradas na literatura”

• Das 16h às 21h: Feira de troca de livros

• Das 16h às 19h: Intervenção especial de Elias Ghiotto

• Das 17h às 18h: Camerata Villa Lobos – músicas contemporâneas

Presença do Zé Gustavo

Ação da 9ª Semana Senac de Leitura com sub-tema Literatura e arte como pluralidade, na Feira da Praça São Bento.

25/4, quinta-feira

• Das 19h às 21h:

– Oficina de Stencil com Edgard Andreata e Dj Taroba

– Slam: uma arte com Tawane Theodoro (escritora, poeta formadora, slamer)

– Intervenção especial com Salxixa e Florzinha

Serviço:

9ª Semana Senac de Leitura

Data: de 22 a 27/4

Formato: presencial e on-line em todo o estado

Inscrições: https://eventos.sp.senac.br/evento/9a-semana-senac-de-leitura/

Evento gratuito

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-votuporanga