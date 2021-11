Tradicional time do interior paulista, Fefecê completa 60 anos

No dia em que o Brasil comemorou 132 anos da Proclamação da República, o Fernandópolis Futebol Clube, agremiação tradicional do interior paulista, completou 60 anos de existência.

O Fefecê, como é bem conhecido, foi fundado no dia 15 de novembro de 1961. Atualmente, a Águia fernandopolense está no Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-23, quarto nível estadual.

A HISTÓRIA

Fundado com o nome de Associação Bancária de Esportes (A.B.E), teve o nome mudado em 1961 para Fernandópolis Futebol Clube para poder divulgar mais o nome da cidade no estado e porque os bancários já não contribuíam mais para o clube.

Desde sua fundação, o escudo do time é uma Águia, inicialmente com as letras A, na asa direita, B, no peito e, E, na esquerda formando a sigla ABE. Depois da troca do nome para Fernandópolis, as letras foram trocadas para FFC, mantendo a mesma ordem, até hoje.

CONQUISTAS

A Águia fernandopolense foi bicampeã paulista da Segunda Divisão, nos anos de 1979 e 1994. No mesmo ano, de 1994, o Fernandópolis sagrou-se campeão Paulista Sub-20, da Segunda Divisão, além de disputar por várias vezes a extinta Divisão Intermediária.

O Fefecê tem como presidente Alessandro Gimenez e conta com a praça de esportes, o estádio Cláudio Rodante, onde manda seus jogos. No cenário, revelou vários atletas como por exemplo, o meia Carlos Silva, que um dia vestiu a camisa do Santos, mas que também contou no seu elenco com o futebol do ex-são-paulino, Muller.