Votuporanguense inicia venda de ingressos para batalha contra a Lusa na Arena “Plínio Marin”

O Clube Atlético Votuporanguense iniciou as vendas de ingressos para o jogo que vale a classificação para a final da Copa Paulista. O CAV enfrentará a Portuguesa no próximo sábado (27), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. A partida promete ser emocionante, já que vale vaga na final da Copa Paulista Sicredi 2024. Para se classificar, o Votuporanguense precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

A diretoria do CAV aproveita para convidar os torcedores a comparecerem e apoiarem o time neste importante duelo. “Torcedor, mais do que nunca precisamos do seu apoio, venha, traga os seus amigos e familiares, vamos fazer uma linda festa nas arquibancadas. Sua presença será fundamental para incentivar os jogadores em busca da vitória”, disse Caskinha, presidente do CAV.

*Detalhes dos Ingressos:*

Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00 Setor 2 (Geral): R$ 15,00 Setor 3 (Visitante): R$ 15,00

*Pontos de vendas:*

Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport, Polizeli Parafusos e Guichê Web

*Compras online*

https://www.guicheweb.com.br/copa-paulista-2024-cav-x-portuguesa_35337