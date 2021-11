Atleta de Votuporanga se classifica para final nacional do Campeonato Meeting Paralímpico de Natação

Erik de Souza Bailon de Oliveira conquistou três medalhas, duas de ouro e uma de prata

Mais um atleta votuporanguense da equipe do Centro de Formação de Natação de Votuporanga (Avonat) se destacou em campeonato regional nas modalidades nado livre e costas, conquistando três medalhas. O jovem Erik de Souza Bailon de Oliveira de 21 anos, que é esportista do Parque Aquático Municipal “Saverio Maranho” da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, espaço onde realiza seus treinos para competições com apoio da Prefeitura, disputou no dia 13 deste mês a fase regional do “Meeting Paralímpico Loterias Caixa”, realizada na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na cidade de Campinas (SP).

Nas provas de 50m e 100m categoria nado livre o atleta, que esteve acompanhado pelo treinador Alan Souza Oliveira, garantiu a vitória e conquistou duas medalhas de ouro e, na modalidade 100m nado costas, ganhou medalha de prata; ambas categorias pertencem à S8 de Natação Paralímpica, que são limitações de membros inferiores. Com esses resultados, o nadador classificou-se para a final nacional do evento, que ainda terá a data e local definidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

De acordo com o coordenador geral do projeto, professor Luiz Augusto Garcia (Xaninho), além da final nacional do Meeting a ser disputada pelo atleta, a equipe paralímpica também irá participar do Campeonato Paulista de Natação promovido pela Federação Aquática Paulista, em dezembro, na cidade de São Caetano do Sul (SP). “É muito bom ver a equipe paralímpica retornando às competições e obtendo resultados significativos, motivando o crescimento do time local e promovendo a inclusão de crianças e jovens através do esporte”, comemora Xaninho.

Alexandre Giora, secretário de Esportes e Lazer em exercício, destaca a importância da retomada dos esportes para atletas de um modo geral e, principalmente aos paralímpicos. “A retomada acontece de forma segura para todos os nossos atletas, que voltam a treinar e representar Votuporanga em importantes competições. Os nossos parabéns para o Erik, que é um orgulho para a nossa cidade. A população pode contar com o apoio da Prefeitura de Votuporanga também na realização de práticas esportivas, que contribui na formação das nossas crianças e jovens”, ressalta Alexandre.