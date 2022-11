Federação Paulista divulga tabela do Paulistão Série A3; veja todos os jogos da 1ª fase

Clube Atlético Votuporanguense estreia fora de casa, enfrentando o Grêmio Prudente. FPF divulgou a tabela completa; acompanhe!

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira (21) a tabela base do Campeonato Paulista Série A3 de 2023. A competição está prevista para começar no dia 22 de janeiro, domingo, com final marcada para o dia 14 de maio, também um domingo. O regulamento do campeonato estadual é o mesmo da temporada de 2022: primeira fase em turno único, segunda fase em dois grupos de quatro times, semifinais valendo o acesso à Série A2 e decisão do título.

A tabela divulgada inicialmente ainda é uma base para o andamento do campeonato. Os times mandantes têm até o dia 28 de novembro para escolher dia e horário em que preferem receber suas partidas em casa, com exceção da 15ª rodada, em que todos os jogos são simultâneos, que será no dia 18 de março (sábado), às 15h00 (de Brasília).

Jogos da 1ª rodada da Série A3

Bandeirante x Marília

Barretos x União Suzano

Desportivo Brasil x Capivariano

Grêmio Prudente x Votuporanguense

Rio Preto x EC São Bernardo

Itapirense x Audax

Matonense x São José

Sertãozinho x Red Bull Brasil

Tabela da fase final da Série A3

Segunda fase de grupos: 26 de março a 16 de abril

Semifinais: 23 e 30 de abril

Finais: 7 e 14 de maio

FONTE: escanteiosp.com.br