Votuporanga é destaque na natação

Nadadores que representaram o município no Torneio Regional de Natação Pré Mirim à Sênior, em Presidente Prudente/SP, lideraram o quadro geral de medalhas conquistando 140 medalhas

A equipe de natação do Centro de Formação de Natação, mantido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga/SP, com o apoio da Avonat e Unifev, disputou o Torneio Regional de Natação Pré Mirim à Sênior, no dia 18 de abril em Presidente Prudente/SP, com 40 atletas e mais uma vez, liderou o quadro geral de medalhas do evento, conquistando 140 medalhas no total, mantendo a hegemonia das competições regionais organizadas pela FAP (Federação Aquática Paulista).

A equipe foi orientada pelos professores Alan Coutinho e Rowerton Murata, e disputou a competição no Complexo Esportivo Antonio Macca, na piscina olímpica (50 metros), cujos resultados foram homologados pela FAP, valendo como índices para participação nos campeonatos: Paulistas, Brasileiros e Copa São Paulo.

Foram destaques na competição os nadadores: Erci Kenji Toma Silveira, Rick Endrew da Silva e Jessica Chaves, pois cada um deles conquistaram 6 medalhas de ouro na competição, vencendo todas as provas que disputaram, e de quebra confirmaram índices de participação nos campeonatos Paulista e Brasileiro.

Os bons resultados ensejaram uma homenagem pela Câmara Municipal, para a Secretaria de Esportes, para a Avonat, para a Comissão Técnica e para os atletas, por iniciativa do vereador Djalma Nogueira (Podemos), tendo marcado presença o secretário da pasta Marcello Stringari; sendo que após a homenagem, o presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), informou que a Casa encaminhará uma solicitação à Secretaria de Esportes do Estado, visando a renovação deste importante projeto para o município.

Segundo os treinadores Alan e Rowerton, além dos 3 atletas destaques na competição, outros 22 fizeram índices para participar da Copa São Paulo a ser disputada em julho em São Caetano do Sul, e nos Campeonatos Paulista Junior e Sênior e Paulista Juvenil, ambos também a serem sediados em São Caetano do Sul.

A próxima participação dos atletas do Centro de Formação/Secretaria Municipal de Esportes/Avonat/Unifev será dia 20 de maio em Catanduva, no Torneio Regional de Natação promovido pela FAP e pelo Clube de Tênis de Catanduva, e será a última oportunidade para que os atletas conquistem os índices necessários para a participação nos importantes campeonatos da natação nacional.