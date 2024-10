Votuporanguense conquista vitória no primeiro jogo da final da Copa Paulista

Na tarde deste sábado (5), a Votuporanguense recebeu mais de 3 mil torcedores na Arena Plínio Marin e venceu o Monte Azul por 1 a 0 no primeiro jogo da final da Copa Paulista 2024. Com essa vitória, a Pantera leva a vantagem do empate para o segundo confronto, que ocorrerá no próximo sábado (12) com mando de campo do Azulão.

O jogo começou agitado, com Pedrinho do Monte Azul tentando um chute a gol logo aos 27 segundos, mas foi defendido pelo goleiro João Paulo. Aos 11 minutos, Wendel Júnior foi derrubado na área, e a torcida pediu pênalti, mas a arbitragem não atendeu. A pressão continuou, e a Votuporanguense quase abriu o placar quando Bala cruzou e Wendel Júnior acertou o travessão.

No primeiro tempo, que terminou em 0 a 0, o jogo foi marcado pela forte marcação, mas poucas oportunidades. Na segunda etapa, o cenário mudou. Aos 18 minutos, Rian chutou após cobrança de escanteio, e João Paulo fez uma grande defesa, evitando o gol que foi para a trave.

Aos 32 minutos, o jogo ganhou emoção com a marcação de um pênalti após consulta ao VAR, resultando na expulsão do jogador Santana do Monte Azul. Wendel Júnior foi para a cobrança e, mesmo com o goleiro Zanella tocando na bola, ela encontrou o caminho das redes, garantindo a vantagem da Votuporanguense.

Nos minutos finais, o Monte Azul quase igualou a partida, mas Léo Paraíso e Wesley acertaram a trave de João Paulo, e a Votuporanguense segurou a vitória por 1 a 0.

Foto: Andrey Queiroz | RP Fotopress