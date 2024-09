Votuporanguense pega o Capivariano no jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista

Duelo ocorre neste sábado (7), às 17h, na Arena Capivari. Votuporanguense não terá o atacante Orlando Júnior, que sentiu desconforto no último treino e não embarcou para Piracicaba.

O Clube Atlético Votuporanguense desembarcou na tarde desta sexta-feira (6.set), em Piracicaba/SP, após o treino da manhã na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, no período da manhã. A atividade comandada pelo técnico Rogério Corrêa serviu para finalizar a preparação para o duelo de ida das quartas de final da Copa Paulista Sicredi 2024, contra o Capivariano, que ocorre neste sábado (7), às 17h, na Arena Capivari. O Pantera Alvinegro ainda faz um treino de mobilidade no final da tarde.

Para o jogo que abre as quartas de final, Rogério Corrêa terá a ausência de uma peça recém-chegada no CAV, mas que alimentava o poder de fogo da máquina alvinegra, trata-se do atacante Orlando Júnior, que sentiu um desconforto no último treino e não embarcou com o elenco. No restante, sem novidades na planilha do comandante: ninguém suspenso ou pendurado.

O jogo que terá a arbitragem praticamente toda feminina, será apitado por Marianna Nanni Batalha, que será assistida por Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Juliana Vicentin Esteves. A quarta árbitra será Fernanda dos Santos Ignácio de Souza e Marcela de Almeida Silva atuará como quinta árbitra. O analista de campo será Luiz Vanderlei Martinucho.

No VAR, novidade nesta fase da competição, a FPF escalou Adeli Mara Monteiro, que será acompanhada por Veridiana Contiliani Bisco e Daiane Muniz dos Santos. O trio será assistido por Eveliny Pereira de Almeida Silva.

A Federação Paulista de Futebol ainda escalou Paulo Ricardo Alves de Oliveira como Quality Maneger, e Kleber José de Melo como analista de vídeo.

O duelo terá transmissão do Canal Futebol Paulista e Record/R7/Playplus.

Contudo, vale ressaltar que a decisão da vaga na semi não termina neste sábado, o jogo de ‘180 minutos’ acaba no outro sábado (14), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

Quartas de final da Copa Paulista Sicredi

Os times de melhor campanha até aqui jogam a segunda partida em casa, caso do Votuporanguense. Em caso de igualdade no placar agregado (dois empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols), a definição da vaga será nos pênaltis. As principais novidades desta fase é a presença do VAR nas partidas, além da presença de um 5º integrante na equipe de arbitragem e o doping.

O campeão da Copa Paulista terá o direito de escolher entre a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileiro de 2024, além de uma premiação de R$ 250 mil. O vice fica com a vaga restante em relação aos torneios e leva R$ 150 mil.