Liverpool vence Monterrey e faz final do Mundial com Flamengo

Jürgen Klopp tem desfalque de Van Dijk, poupa alguns titulares, mas vê time conseguir gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo. Keita e Funes Mori também marcam, e Alisson trabalha bastante.

Com uma equipe repleta de reservas, o Liverpool (Inglaterra) derrotou o Monterrey (México) por 2 a 1 e se classificou para a final do Mundial de Clubes da Fifa, na qual enfrenta o Flamengo no próximo sábado, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

No jogo disputado no estádio Khalifa, na cidade de Doha (Catar), o técnico alemão Jürgen Klopp optou por iniciar a partida com apenas três titulares habituais, o goleiro brasileiro Alisson, o lateral escocês Robertson e o atacante egípcio Salah.

O jogo

Sem contar com os atacantes Firmino e Mané, a equipe inglesa não conseguiu imprimir no primeiro tempo a forte pressão pela qual se destaca. O que se via era um jogo mais aberto, com chances de lado a lado.

Porém, aos 11 minutos o campeão da Europa conseguiu abrir o marcador. O egípcio Salah deu um passe em profundidade para o francês Keita, que bate na saída do goleiro Barovero.

Contudo, dois minutos depois o time mexicano chegou ao empate, após bate e rebate na área a bola sobra para o argentino Funes Mori, que, sozinho, empata em 1 a 1.

Aos 22 minutos o Liverpool tem chance clara de retomar a vantagem do placar. Salah dá passe de calcanhar para Milner, que chuta para defesa de Barovero.

Aos 26 é a vez do Monterrey chegar com perigo. Pabón chuta da entrada da área para defesa do brasileiro Alisson.

Um pouco antes do intervalo o time inglês chega bem mais uma vez. Oxlade-Chamberlain deixa o francês Keita de frente para o goleiro do time mexicano, mas Barovero fica com a bola aos 42 minutos.

Ao final do primeiro tempo o Liverppol tem mais posse de bola, 63%, mas perde nas finalizações, 5 a 3 para o Monterrey.

Firmino decide no final

Logo no início da etapa final quem brilha é o goleiro Alisson. Aos 4 minutos ele impede gol certo de Pabón em cobrança de falta com uma bela defesa.

Já aos 12 é a equipe inglesa que chega com perigo. Keita deixa dois adversários para trás e chuta forte. Mas o goleiro do Monterrey faz a defesa.

Contudo, aos 20 o Monterrey tem oportunidade claríssima de tomar a frente no marcador. Pabón chuta para fora após a bola ficar viva na área.

Diante da dificuldade de alcançar a vitória, o técnico Jürgen Klopp decide colocar em campo o senegalês Mané.

Aos 28 é o Liverpool que cria boa chance. Milner cruza para Origi, que acaba furando dentro da área.

Depois, o senegalês Mané acerta uma bomba perigosa aos 35 minutos.

Klopp coloca em campo então Alexander-Arnold e Firmino.

E é dos pés deles que sai o gol da vitória do Liverpool aos 45 minutos da etapa final. Salah faz boa jogada pela direita, toca para Alexander-Arnold, que cruza na medida para Firmino apenas escorar para o fundo das redes do gol defendido por Barovero. 2 a 1 para o Liverpool, e classificação garantida para a final do Mundial de Clubes.

Final do Mundial

Desta forma, Flamengo e Liverpool fazem a final do Mundial de Clubes no próximo sábado, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Em 1981, a equipe brasileira conquistou o título mundial justamente diante da equipe inglesa, com uma vitória de 3 a 0 na decisão.

Ficha Técnica

Terça-feira, 18 de dezembro de 2019

MONTERREY 1 X 2 LIVERPOOL

Competição: Mundial de Clubes da Fifa

Local: Estádio Khalifa Internacional, Doha (Catar)

Monterrey: Barovero; Medina, Nico Sánchez, Montes (Layún) e Vangioni; Ortiz, Carlos Rodríguez, Pizarro (González) e Gallardo; Funes Mori e Pabón (Meza). T: Antonio Mohamed.

Liverpool: Alisson; Milner (Alexander-Arnold), Joe Gomez, Henderson e Robertson; Keita, Oxlade-Chamberlain e Lallana; Shaqiri (Mané), Salah e Origi (Firmino). T: Jürgen Klopp.

Gols: primeiro tempo: Keita (11) e Funes Mori (13). Segundo tempo: Firmino (45).

FONTE: Informações | Agência Brasil