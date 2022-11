BRASIL VENCE A SUIÇA E ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS OITAVAS DA COPA DO MUNDO

Após a vitória de 1 a 0 com um golaço de Casemiro sobre a Suiça, o Brasil está classificado para as oitavas de finais da Copa do Mundo 2022.

A Seleção ainda joga na sexta-feira contra Camarões pela fase de grupos.

Foto:@lucasfigfoto/CBF