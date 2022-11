Derrite já tinha sido anunciado como coordenador do grupo da transição que cuida da segurança pública. Ele também foi um dos coordenadores do plano de governo para área.

Perfil

Capitão da Polícia Militar de São Paulo, Guilherme Mauro Derrite tem 38 anos de idade e está em seu primeiro mandato como deputado federal.

Ele foi eleito para o cargo em 2018 com 119.034 votos, na esteira do bolsonarismo. Em 2022, se reelegeu com quase o dobro de votos (239.772).

