Tifini Vitória e Nathan Bedana representaram Votuporanga e região na primeira etapa das paralimpíadas, sob supervisão do professor Márcio Fukuiama

A Escola Estadual Enny Tereza Longo Fracaro, da zona norte de Votuporanga/SP – única representante de toda a região – encerrou participação nas primeiras seletivas estaduais dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, na modalidade Atletismo, com os alunos Nathan Bedana e Tifini Vitória. A competição destinada a pessoas com deficiências foi disputada de 12 a 15 de maio, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo/SP.

Sob supervisão do professor Márcio Fukuiama, os votuporanguenses trouxeram na bagagem, um 5º lugar na prova de 80 metros rasos e um 6º lugar na prova de salto em distância para Tifini, e uma 6º e 7ª colocação nas mesmas provas, respectivamente, ambos na categoria sub-16, para atletas nascidos até 2009.

Ao Diário, Márcio avaliou como boa a participação, já que envolveu atletas de todo o Estado de São Paulo, em busca da classificação com índices para a etapa nacional.

“As próximas etapas com a participação da escola Enny, teremos ainda a busca por grandes resultados com a etapa para deficientes físicos e com a participação dos nossos alunos que competirão nas modalidades de atletismo, bocha e vôlei sentado, que ocorrerão em agosto, e novamente no Centro Paralímpico”, explicou.

“É importante salientar que a delegação votuporanguense consegue representar o nosso município na competição, graças ao apoio da direção da escola, representada pela diretora Rejane Secato, da Prefeitura Municipal, e das empresas: DI Calçados (Cosmorama); A Joia; Facchini; HSA; Frango Rico, Polizeli Parafusos; Supermercados Porecatu; Noroaço e Pontual Seguros”, emendou Márcio Fukuiama. Diário de Votuporanga