Os bairros com maior incidência de acidentes com escorpiões são Pozzobon, Cohab e Palmeiras, além da zona rural. Nessas regiões, a presença dos aracnídeos tem sido mais frequente, gerando preocupação entre os residentes.

“Alguém mais está tendo esse problema? A última vez que eles apareceram por aqui, estavam saindo de dentro do cano da pia do banheiro, e hoje me deparo com isso, já revirei a casa toda com medo de ter mais”, postou Douglas Alves.