Osmani brilha na Sunrise Runners Dahma

O atleta votuporanguense conseguiu superar uma lesão na panturrilha e conquistou o 2º lugar nesta etapa da Alcer Cup. Evento reuniu aproximadamente 1,2 atletas em São José do Rio Preto.

O atleta votuporanguense Osmani Furniéles Borba, a Locomotiva Humana, brilhou durante à Sunrise Runners Dahma disputada na manhã do último domingo (22.set), no Lago 3 da Represa Municipal de São José do Rio Preto/SP. Evento com percurso de 5 km reuniu aproximadamente 1,2 mil atletas de toda a região.

Osmani fez uma corrida de recuperação, tendo em vista que a prova é a 4ª etapa da Alcer Cup 2024 e nas primeiras oportunidades o votuporanguense correu sentindo os reflexos de uma lesão na panturrilha. Desta vez, a Locomotiva Humana chegou em 2º na categoria 55/59 anos.

“As chances de ficar entre os melhores no final do ano são reduzidas, mas vou correr a última etapa no dia 8 de dezembro, também em São José do Rio Preto, na prova de 5 km”, afirmou o atleta.

“Agradeço a Monte Santo Logística por todo apoio e equipe Mike Runners (Polícia Militar), à qual faço parte. Ficamos em 5º lugar geral, como maior assessoria esportiva presente no evento, recebemos um troféu, onde a tenente Amalia recebeu em nome da nossa equipe”, concluiu Osmani. Diário de Votuporanga