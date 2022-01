CAV contrata o meia Matheus Assumpção para disputa da Série A3

Jogador de 26 anos é o 20º nome confirmado no elenco da Pantera Alvinegra para a competição.

Na manhã deste sábado (15), o Clube Atlético Votuporanguense anunciou a contratação do meia Matheus Assumpção para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. O jogador de 26 anos é paulistano e começou sua carreira nas categorias de base do Audaux, porém, se profissionalizou nos Estados Unidos, defendendo o Florida Tropics e irá atuar no futebol profissional brasileiro pela primeira vez. Além do time norte-americano, Assumpção defendeu o Magpies, de Gibraltar, e o San Roque de Cádiz, na Espanha.

Em sua chegada na Arena Plínio Marin para ser integrado ao elenco comandado pelo técnico Thiago Oliveira, o atleta comentou: “Muito feliz com a oportunidade de representar uma equipe como o CAV. Trabalho e disposição não vão faltar pra superar os desafios e conquistar os objetivos do clube na temporada. Vamos com tudo”.

Com a chegada do meia, a Pantera Alvinegra conta com 20 nomes confirmados no elenco que disputará a Série A3 sob o comando do treinador que é remanescente da temporada passada.

Confira o atual elenco do Votuporanguense:

Goleiro: Talles e Kevin

Lateral: Anderson Santos, Bruno Moura e Einstein Dias

Zagueiros: Paulo Henrique, Diogo Henrique, Miguel Alcântara e Almeida

Volantes: Jair, Nicolas e Vinicius Diniz

Meias: Ricardinho, Murilo, Léo Cereja e Matheus Assumpção

Atacantes: Erick Salles, Marlon, Erik Mendes e Rafael Peixoto

O Votuporanguense estreia na Série A3 do Paulista no dia 30 de janeiro, contra o Bandeirante, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui/SP. O primeiro jogo do CAV em casa será na rodada seguinte, no dia 2 de fevereiro, contra a Matonense.

Diário de Votuporanga