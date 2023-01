Futuro karateca: inscrições abertas para aulas gratuitas em ginásios esportivos da Prefeitura

Turmas de karatê são realizadas nos Ginásios Mário Covas e CSU; interessados devem ter entre 7 e 17 anos

Já ouviu falar em Oi Zuki, Mae Geri e Mawashi Geri? Estes são apenas alguns movimentos de karatê. Aproveite que o ano está apenas no começo e cumpra aquela promessa de praticar atividade física para uma melhor qualidade de vida e se torne um karateca.

A Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga está com inscrições abertas para aulas gratuitas de karatê, realizadas nos Ginásios Mário Covas e Jane Maria de Lacerda Soares (CSU), a crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos. As inscrições podem ser feitas, pelos pais ou responsáveis dos interessados, nas secretarias dos ginásios esportivos da Prefeitura de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h, mediante apresentação de RG e também do aluno.

As aulas são ministradas durante a semana toda, porém em dias, horários e locais diferentes. No Ginásio Mário Covas as turmas são toda segunda, quarta e sexta-feira das 8h às 9h e das 14h15 às 15h15; no CSU, a turma vespertina, com uma hora de duração, ocorre às terças e quintas-feiras a partir da 14h15.

Mais informações podem ser obtidas diretamente nas secretarias dos ginásios. O contato do CSU é o (17) 3406-2321 e do Mário Covas é (17) 3421-9650.

Benefícios

O aprendizado dessa prática esportiva colabora no fortalecimento de ossos e músculos, na criação de resistência e desenvolvimento da coordenação motora e visual, além de ajudar a desenvolver paciência, disciplina, perseverança e compreensão, bem como a concentração e foco.