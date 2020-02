Novorizontino abre venda online de ingressos para jogo contra o Corinthians pelo Paulistão

O Novorizontino abriu a venda de ingressos na internet para o confronto contra o Corinthians. O duelo é válido pela nona rodada do Paulistão e acontece no dia 7 de março (sábado), às 19h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte/SP. Para esta modalidade de venda, os ingressos estão custando R$ 40 e R$ 80.

A venda física dos ingressos está programada para começar no dia 2 de março nas bilheterias do estádio Jorjão das 8h às 18h. O torcedor pode adquirir as entradas através deste link. São dois setores disponíveis para a compra online.

Crianças de até 12 anos, portando um documento oficial e acompanhada dos pais ou responsáveis, não pagam o ingresso. Adolescentes de 16 e 17 anos, necessitam de documento com foto, enquanto os de até 15 anos, precisam estar acompanhados dos pais, responsáveis legais, ou então de terceiros, desde que tenham uma autorização assinada pelo responsável, com firma reconhecida em cartório, além de um documento oficial com foto. Confira os setores e valores abaixo:

ARQUIBANCADA GERAL VISITANTE

R$ 80 (R$ 40 meia-entrada)

ARQUIBANCADA GERAL LOCAL