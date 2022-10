O votuporanguense Fernando Picerne foi um dos 100 profissionais escalados, pelo 13º ano, para trabalhar nas linhas de frente do GP da Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo/SP, nos dias 11, 12 e 13 de novembro.

Em entrevista, o votuporanguense ressaltou o interesse em dividir a paixão pelo automobilismo com outros representantes do município, sem esconder o orgulho em representar Votuporanga em uma das principais provas do calendário da Fórmula 1 no mundo.