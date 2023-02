Para fugir da zona de rebaixamento, CAV enfrenta o Marília na Arena Plínio Marin

Duelo válido pela oitava rodada do Paulistão A3, nesta quarta-feira, às 15h, coloca a Pantera Alvinegra contra o MAC que está na 3ª colocação da tabela. O Clube Atlético Votuporanguense, que vem de empate contra o Capivariano, na Arena Capivari, terá nesta quarta-feira (15.fev), às 15h, a oportunidade de voltar a vencer e quem sabe até deixar a zona da degola para trás. O duelo válido pela oitava rodada do Paulistão A3 é contra o Marília, terceiro colocado no embolado bloco de cima da tabela, porém, sob os domínios da Pantera Alvinegra, na Arena Plínio Marin.

Sem desfalques por cartões, os comandados do jovem técnico Rodrigo Cabral realizou na tarde desta terça-feira a preparação para o confronto e com novidades. Léo Cereja e Guilherme Café que estavam no departamento médico treinaram com bola, porém, ainda são dúvidas para o confronto.

Outra novidade pelos lados da Toca da Pantera foi a apresentação do atacante Welington Smith, de 34 anos. Atleta que começou no Tanabi Esporte Clube construiu grande parte de sua carreira fora do Brasil, atuando por seis temporadas no Peru, sendo artilheiro do Campeonato Peruano da segunda divisão com 19 gols, pelo Coronel Bolognese em 2011 e jogando a Pré-Libertadores da América pelo Sport Huancayo em 2012.

Em 2016, Smith jogou pela Inter de Limeira e, no ano seguinte foi para a Tailândia, onde disputou quatro temporadas. Logo no primeiro ano foi destaque da competição com 14 gols pelo Samuth Sakhron. Em 2019, o atacante conquistou o acesso à segunda divisão do Campeonato Tailandês, pelo Phrae United, inclusive sendo o autor do gol que garantiu o acesso ao clube.

Antes de desembarcar na Arena Plínio Marin, Welington ainda jogou pelo Becamex Binh Duong, do Vietnã, em 2022.

“A torcida é o nosso 12º jogador”, diz Rodrigo Cabral

À imprensa, o comandante alvinegro explicou que o CAV vem evoluindo dentro de campo e os resultados recentes, dois empates e uma vitória, ilustram isso. Para além, Cabral convocou a torcida do Votuporanguense e destacou a importância do apoio das arquibancadas ao elenco: “O elenco vem encorpando, os jogadores cada vez mais melhorando suas formas físicas, táticas e técnicas, isso facilita. E como sempre falo, a gente sempre vem passando confiança aos atletas porque a gente sabe a qualidade de cada atleta que contratamos. Alguns jogadores chegando, peças pontuais para algumas posições, e com tranquilidade as coisas irão acontecer. E ainda quando a torcida vem e apoia, é o nosso 12º jogador e isso facilita dentro do campo”, concluiu.

Marília vem embalado

Enquanto o CAV busca vencer para sair da zona de rebaixamento, o Marília espera somar pontos fora de casa para se consolidar na zona de classificação e carimbar o passaporte para a próxima fase.

Na última rodada, em casa, o MAC venceu o Barretos por 2 a 0, jogando o Touro na 14ª posição, logo acima do CAV.

Ingressos

O CAV iniciou a venda de ingressos para o jogo desta quarta-feira, na Arena Plínio Marin, válido pela oitava rodada da Série A3. Os ingressos a preço promocional custam R$ 10 e R$ 20. Setor 1 (área coberta): R$ 20,00

Setor 2 (área descoberta): R$ 10,00

Setor 3 (área visitante): R$ 10,00