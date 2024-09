Copa Paulista: Votuporanguense tem dúvida para encarar a Portuguesa. Veja escalação!

A Votuporanguense se prepara para o jogo de volta da semifinal da Copa Paulista contra a Portuguesa, e para chegar à final, precisará reverter a derrota sofrida por 1 a 0 contra a Portuguesa no Canindé. Pensando na escalação titular que entrará em campo na Arena Plínio Marin, o técnico Rogério Corrêa poderá ter uma ausência importante no comando do ataque.

O centroavante Danilo Mariotto, de 28 anos, pode ser desfalque. Contratado no meio da competição pelo CAV, o atleta já marcou três gols e se tornou peça importante do elenco.

Porém, no segundo tempo da partida de volta contra o Capivariano, Danilo sentiu um desconforto muscular e precisou ser substituído. Naquele jogo inclusive, foi o autor do segundo gol da Votuporanguense.

No duelo de ida em São Paulo, o atacante sequer foi relacionado, e ao longo desta semana, seguiu em tratamento para tentar ter condições de jogo. A presença de Mariotto contra a Portuguesa é incerta, deixando uma disputa aberta no setor ofensivo. Para a decisão, Orlando Júnior e Vinícius Bala são os principais candidatos a batalhar por um lugar entre os 11.

Mantendo a base das partidas anteriores, sem outros lesionados ou suspensos, com algumas possibilidades diferentes no ataque, a Votuporanguense pode ser escalada com: João Paulo; Vinícius Baracioli (Luizão), Amorim, Léo Paraíso, Frank; Jonatas Paulista, John Egito, Bady; Wendel, Orlando Júnior (Vinícius Bala) e Nando.

DECISÃO ENTRE VOTUPORANGUENSE E PORTUGUESA

A partida que definirá o finalista entre Lusa e Pantera está marcada para este sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, casa do lado alvinegro do confronto.

A Votuporanguense precisa vencer de qualquer maneira. Se ganhar por um gol de diferença, a decisão ficará para os pênaltis, mas em caso de triunfo por dois tentos ou mais, é o CAV que seguirá vivo na disputa pelo bicampeonato da Copa Paulista.

