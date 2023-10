FPF define datas dos congressos técnicos das séries A2 e A3 do Paulistão

Reuniões com representantes dos clubes serão no final de outubro em São Paulo. CAV anunciou na última semana a volta do técnico Rogério Corrêa; elenco deve iniciar pré-temporada em novembro.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas dos congressos técnicos das séries A2 e A3 do estadual em 2024.

Segundo comunicado enviado aos clubes, para a Série A2 o evento acontece nos dias 24 e 25 de outubro em um hotel em São Paulo. Já as reuniões da Série A3 acontecerão em 25 e 26 do mesmo mês.

Cada clube poderá enviar até dois representantes para os encontros, que terão palestras nos primeiros dias e definição do regulamento das competições na segunda data. Ambos os campeonatos contam com 16 clubes participantes e estão previstas para começarem em janeiro.

Clube Atlético Votuporanguense

Pelos lados da Arena Plínio Marin, o CAV já se movimenta visando preparar um elenco para fazer frente ao Paulistão da Série A3 de 2024. Na última semana, o Votuporanguense anunciou o retorno do técnico Rogério Corrêa. Agora, conforme informado pelo clube, o trabalho de montagem do elenco já foi iniciado e os jogadores serão apresentados em novembro para a pré-temporada.

Participantes da Série A2: Capivariano, Comercial, Ferroviária, Juventus, Linense, Monte Azul, Noroeste, Oeste, Portuguesa Santista, Primavera, Rio Claro, São Bento, São José, Taubaté, Velo Clube e XV de Piracicaba.

Participantes da Série A3: Bandeirante, Catanduva, Desportivo Brasil, EC São Bernardo, Grêmio Prudente, Itapirense, Lemense, Marília, Matonense, Red Bull Bragantino II, Rio Preto, São Caetano, Sertãozinho, União São João, União Suzano e o Clube Atlético Votuporanguense.