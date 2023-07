Cavinho enfrenta o Tanabi na Arena Plínio Marin

Duelos ocorrem neste domingo, às 9h e às 10h30, Sub-11 e Sub-13, respectivamente, pela sétima e última rodada do primeiro turno do Paulistão

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste domingo (2.jul), em casa, contra o Tanabi, pela sétima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista, Sub-11 e Sub-13.

A Pantera Alvinegra vem de confrontos fora de seus domínios, contra o Catanduva, onde venceu por 3 a 1 no Sub-11 e sofreu revés por 1 a 0 no Sub-13. Resultado colocou o time Sub-11 do CAV em 2º no grupo com 10 pontos, atrás do Mirassol que tem 16 e à frente do Tanabi que soma 8. Já o Sub-13 do Votuporanguense aparece na 6ª colocação, entre os oito times do Grupo 1, com apenas 3 pontos conquistados.

De olho no Índio da Noroeste, o Votuporanguense encerra a preparação após um treino que será realizado na manhã deste sábado.

O Tanabi vem de uma semana estendida de treinamentos, uma vez que, ‘folgou’ na última rodada, já que o adversário da era o Fefecê que desistiu ainda no início do torneio.

Os duelos na Arena Plínio Marin, neste domingo, ocorrem às 9h e às 10h30, Sub-11 e Sub-13, respectivamente.

Próxima rodada

O CAV abre o segundo turno de ‘folga’, no próximo dia 30 de julho, já que, assim como na estreia do Paulistão, a Pantera Alvinegra enfrentaria o Fernandópolis que abandonou a competição.

Jogo de fato, o Votuporanguense só deve ter no dia 6 de agosto, quando recebe o Rio Preto, na Arena Plínio Marin, pela nona rodada da competição.