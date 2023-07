Fernandopolense participa de campeonato nos EUA e pode chegar ao UFC

A lutadora de MMA (Artes Marciais Mistas, com sigla em inglês) Janaína Silva, de 30 anos, natural de Fernandópolis, está prestes a representar a cidade de Campinas no Contender Series, campeonato nos Estados Unidos que serve como porta de entrada para o UFC (Ultimate Fighting Championship). Cerca de 10 atletas, incluindo Janaína, irão disputar a oportunidade de conquistar um lugar na organização de Artes Marciais Mistas mais famosa do mundo.

Com treinos intensivos, a atleta se dedica a três sessões de treinamento por dia, contando com uma equipe de seis treinadores. De acordo com a Head Coach da equipe, Fabiana Belai, a preparação da atleta abrange diversas disciplinas, como Muay Thai, Boxe, Jiu Jitsu, Wrestling e preparação física.

Janaína possui uma carreira invicta, com cinco vitórias em cinco lutas, sendo quatro delas por nocaute. A luta acontece no dia 15 de agosto.

A ATLETA

Nascida em Fernandópolis, interior do estado de São Paulo, Janaína é conhecida no esporte como Jana Iron-Hand. Com 30 anos e 1,55 de altura, a atleta luta na categoria peso palha, com 58 kg. Essa será a sua primeira competição internacional.

Segundo Janaína, o MMA entrou em sua vida como uma forma de lidar com a hiperatividade. Após começar a praticar Muay Thai em 2010, as competições amadoras seguiram até 2019, quando decidiu se profissionalizar.

“Sempre fui uma menina muito hiperativa e nervosa, e minha mãe resolveu me colocar pra fazer Muay Thai para ver se melhorava um pouco. Por ser descendente de índio, sempre fui mais forte, apesar de ser baixinha. Cheguei na academia e comecei me destacar. Após um certo tempo de treino, resolvi fazer minha primeira luta. Depois conheci o jiu-jitsu e o MMA, e fui competindo e me apaixonando pelo esporte”, comenta a atleta.

No Brasil, Janaína já participou do LFA (Legacy Fighting Alliance), campeonato conhecido mundialmente.

A CAMINHO DO UFC

A luta de Janaína no Contender Series está marcada para o dia 15 de agosto. A viagem aos Estados Unidos deve acontecer no dia 4 de agosto, assim ela tem tempo de se preparar para a competição.

“A sensação de estar vivendo a oportunidade de lutar o Contender é uma mistura de vários sentimentos, mas o principal, sem dúvidas, é a alegria”, afirma a atleta.

A COMPETIÇÃO

Chamado de Dana Whites Contender Series, a competição é uma promoção norte-americana de Artes Marciais Mistas. O programa apresenta várias lutas e os atletas de maior destaque conseguem contrato com o UFC (Ultimate Fight Championship), a maior organização de MMA do mundo.

Dana White é atualmente o empresário mais poderoso da indústria bilionária do MMA, à frente do UFC, a organização mais popular mundialmente entre as ligas do segmento. A Cidade On