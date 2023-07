Menino de 11 anos é abandonado pelo pai no meio da rua

Um menino de 11 anos foi abandonado pelo próprio pai nesta última terça-feira, (25/07/2023), no bairro Novo Mundo, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o garoto estava com o pai, de 43 anos, em uma motocicleta quando, após uma discussão, ele foi deixado no meio da rua. Em seguida ele pediu ajuda para funcionários de uma padaria, que então acionaram a Polícia Militar.

O menino não sabia nenhum número de telefone de parentes, apenas o local onde a avó morava. Policiais então foram à residência e levaram a avó junto com o garoto para a Central de Flagrantes da cidade.

A criança foi levada pelo Conselho Tutelar para que fossem tomadas as providências cabíveis. O caso foi registrado como abandono de incapaz e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Gazeta do Interior