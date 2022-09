Jogos Regionais: Osmani divide o ouro no salto com vara

O multiatleta votuporanguense também competiu no decatlo, ficando em 7º no Geral.

O multiatleta votuporanguense, Osmani Furniéles Bórba, a Locomotiva Humana, segue em alta voltagem nas competições que participa. No final de semana, durante os Jogos Regionais, disputados em São José do Rio Preto/SP, o maratonista dividiu a medalha de ouro com um atleta da casa, no salto com vara.

Osmani acelerou forte no sábado e domingo, quando representou Votuporanga na competição estadual no atletismo, incluindo o decatlo (uma competição composta por dez provas), e nesta, ao final, o atleta cravou a sétima melhor colocação no Geral.

O elevado nível de desempenho exigido nas últimas competições cobrou em dores o preço da glória, Osmani sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e trata intensivamente para recuperar a plenitude física.

Isso porque, a Locomotiva Humana precisa defender sua liderança na categoria 55/59 anos, da Alcer Cup, já que no próximo dia 1º de outubro, novamente em Rio Preto, correrá os 10km.

Ao Diário, Osmani explicou que ainda falando de Jogos Regionais, essa é sua quarta medalha conquistada, já que sua trajetória conta com duas de prata e uma de bronze no salto com vara.

O atleta aproveitou para agradecer. “Quero agradecer o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o Marcello Stringari, ao professor Medalha, pelo suporte técnico no local das competições, a TRT Transportes e ao Eco Posto 27”, concluiu.

Por Jorge Honorio Diário de Votuporanga