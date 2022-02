Votuporanguense conhece sua primeira derrota na série A3

Com a vitória em casa, Noroeste chega aos nove pontos

O Noroeste está reabilitado no Campeonato Paulista da Série A3. Após perder para o Olímpia na rodada passada e deixar a liderança do torneio, a equipe bateu o Votuporanguense por 2 a 1 nesta quarta-feira à noite, em casa, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela quarta rodada.

Com o resultado, o Norusca ocupa a quarta posição da A3, com nove pontos, empatado com Comercial e São José. O EC São Bernardo lidera, com um ponto a mais. Esta foi a primeira derrota da Votuporanguense na competição. Com cinco pontos, o time fecha a zona de classificação, em oitavo.

Meia garante triunfo

O meia John Egito foi o principal destaque do Norusca e participou diretamente dos dois gols. No primeiro tempo, foi dele o cruzamento pela direita para que Denílton, de dentro da área, pegasse de primeira com a perna esquerda. Só que, ainda no primeiro tempo, o técnico Luis Carlos Martins precisou fazer duas alterações por lesões e o time pouco produziu.

O Votu encurralou os donos da casa no início da segunda etapa e Murilo fez um gol ‘espírita’, em cruzamento da esquerda que foi direto no ângulo. Mas, logo após o reinício de jogo, John Egito apareceu novamente. Após bate rebate, ele invadiu a área e foi derrubado. Leleco se encarregou da cobrança.

Outro jogador importante na reabilitação do Norusca foi o goleiro Pablo, que fez importantes defesas – a principal delas, ao fechar a batida de Junior Almeida, próximo à pequena área.

PRÓXIMOS JOGOS

A quinta rodada da A3 está marcada para domingo, às 15h. O Noroeste faz um duelo direto com o Comercial, novamente em Bauru. A Alvinegra joga em casa contra o São José.

futebolinterior.com.br