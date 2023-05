Emoção e inclusão marcam Festival Paralímpico 2023, realizado pelo Instituto Lucy Montoro

Ao todo, o evento no ginásio da Famerp contou com a participação de 180 crianças e adolescentes, entre pacientes do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, seus familiares e amigos.

Demonstrações de emoção, união, carinho e inclusão foram as marcas do Festival Paralímpico 2023, realizado pela Funfarme – Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto, em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, neste sábado (20.mai), no ginásio da Famerp. Ao todo, o evento contou com a participação de 180 crianças e adolescentes, entre pacientes do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, seus familiares e amigos.

O hino nacional tocado em uma guitarra por um deficiente físico emocionou a todos os presentes. As crianças ficaram empolgadas e cantaram acompanhando o tom.

Crianças e adolescentes com e sem deficiência, na faixa etária dos 7 aos 18 anos, compartilharam bons momentos ao participarem das quatro modalidades: atletismo, basquete sobre rodas, tênis de mesa e bocha. Foi uma celebração da capacidade do ser humano de superar adversidades e demonstrou que o esporte é muito mais que uma competição e pode refletir em união.

Os irmãos Isaac Gabriel e Arthur Felipe Carneiro Mendonça estavam empolgados e participaram dos jogos de basquete e bocha. “É muito legal brincar e jogar com meu irmão. Ele me ensina e também aprende muitas coisas comigo”, afirmou Arthur Felipe, 6 de anos.

Isaac Gabriel, de 7 anos, completou: “Estou muito feliz. Ele também”, completou.

Os meninos participaram do evento acompanhados pela avó Aparecida Fernandes de Souza. “É um momento em que eles podem estar juntos. Eu não tenho alegria maior do que ver o sorriso dos dois”.

O objetivo do Festival, realizado em várias cidades do país, é promover o esporte, de forma lúdica.

“Ficamos muito contentes com o grande número de participantes. Vivemos uma inclusão ao inverso, onde crianças sem deficiência sentaram numa cadeira de rodas para jogar basquete, outras vendadas para participar do atletismo. Crianças que crescem num ambiente inclusivo fazem uma sociedade melhor”, afirma Dra. Regina Chueire, diretora do Lucy Montoro.

“É um evento emocionante, tive a oportunidade conversar com algumas crianças com desenvolvimentos neurológicos graves. A gente vê o envolvimento deles, de suas famílias e amigos. O governo do Estado desenvolve, assim, atividades para melhorar socialmente nossa comunidade em todos os níveis, e no esporte é uma forma de inserção. Há projetos para desenvolvimento trabalhistas, entre outros. Tudo isso é muito importante e é nossa função como gestores”, ressaltou Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme).

A secretária do Esporte do Estado de São Paulo, coronel Helena, prestigiou o Festival. “O evento serve de conscientização e chama a atenção para o esporte paralímpico, que é muito inclusivo, melhora a qualidade de vida e a independência, principalmente, da criança, porque quanto mais cedo ela é inserida numa atividade consegue ter um desenvolvimento e futuro muito melhor. Nosso desafio como gestores públicos é ampliar e melhorar o acesso da pessoa com deficiência ao esporte”.

Pela primeira vez, o Festival conta com duas etapas, sendo a próxima no dia 23 de setembro. O Festival Paralímpico 2023 servirá como seletiva para a da Paralímpiada Escolar que será em novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

“Nosso projeto no Lucy com as crianças tem uns três anos e já estamos colhendo frutos: no ano passado tivemos dois campeões de atletismo na Paralímpiada Escolas e fomos vice-campeão de basquete brasileiro. Esse evento, além de incluir também divulga o esporte paralímpico”, destaca Otávio de Paula Marques, educador físico do Lucy Montoro e coordenador do o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O Festival Paralímpico

Festival Paralímpico faz parte do Plano Estratégico do CPB, elaborado em 2017 e revisitado em 2021, com o objetivo de aproveitar espaços esportivos em estados de todas as regiões do país para oferecer modalidades paralímpicas, desde a iniciação até o alto rendimento.

Realizado de forma simultânea em 120 núcleos espalhados por todos os Estados e no Distrito Federal, o Festival Paralímpico está em sua 5ª edição. A estreia foi em 2018, com 48 cidades participantes e mais de 7 mil crianças. De lá para cá vem batendo recorde de público.