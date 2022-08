Valentim Gentil F.C. está na final da Copa Rio Grande de Futebol. Com o apoio da torcida, que compareceu no Centro Desportivo “Raphael Cavalin”, o time da casa venceu Palmeira D’Oeste nos Pênaltis.

No tempo normal, a partida terminou empatada em 0 a 0. Nos pênaltis, Valentim Gentil teve 100% de aproveitamento e balançou a rede do time adversário 10 vezes contra 9 de Palmeira D’Oeste.

Com o resultado, Valentim Gentil F.C., campeão da edição 2021, disputa pelo segundo ano seguido a final do campeonato regional. A partida decisiva será no próximo final de semana, em campo neutro, contra Riolândia.