Recuperado da covid, Murilo poderá estrear pelo Votuporanguense

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Contratado em fevereiro como um dos principais reforços para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3, enfim o atacante Murilo, revelado pelo São Paulo e artilheiro da Segundona de 2019 pelo Fernandópolis, poderá estrear pelo Votuporanguense. Isso porque, ele pegou covid-19 logo nos primeiros dias de CAV e só agora está recuperado.

“A Covid para a gente que é atleta é muito perigosa. Como no meu caso, eu passei mal nos três primeiros dias. É muito complicado também, porque você vê tudo que está acontecendo e fica mal, tem bastante medo. Acho que nós atletas temos que nos cuidar bastante, pois é muito perigoso e graças a Deus estamos nos cuidando e deu certo da minha parte”.

As única ida de Murilo a campo no CAV foi em um jogo-treino na pré temporada contra o Novorizontino e marcou um gol. Agora, ele já retornou aos treinos e está focado na retomada do estadual para poder mostrar o seu futebol.

Com uma vitória, um empate e uma derrota nas primeiras três rodadas, o CAV aparece na oitava posição com quatro pontos. O próximo desafio, ainda sem data marcada, será contra o Comercial, em casa, na Arena Plínio Marin.

futebolinterior