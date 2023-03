Estiveram em campo equipes de futebol amador de Votuporanga e região Foi realizada, na tarde do último domingo (26/3), a final da 1ª Copa Adevair Bernardino, no campo do Centro Esportivo Mario Covas, na zona norte. O campeonato é também uma homenagem ao saudoso professor “Deva”, que por mais de 30 anos esteve à frente de projetos de escolinhas de base para crianças e adolescentes naquela região da cidade. Participaram do campeonato os times: Brothers FC Votuporanga, Estação de Cosmorama, Paulistinha Cardoso, Semencar de Cardoso,Tamo Junto de Riolândia, Smoking Votuporanga, Vila Carvalho Votuporanga e Palmeiras Votuporanga, nas categorias aspirante e titular. Na grande final, o Palmeirinhas de Votuporanga mostrou muita garra e saiu vitorioso contra o Estação de Cosmorama, no aspirante; enquanto o Brothers FC Votuporanga conquistou a taça nos pênaltis contra o Semencar de Cardoso, no titular. O prefeito Jorge Seba, o vice-prefeito Cabo Valter e o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, prestigiaram a partida final do campeonato. “Eventos como estes são essenciais para difundirmos o esporte e mostrar que ele está presente em todos os cantos de nossa cidade. Sabemos o quanto é possível transformar realidades por meio dele. Independente de qual for a modalidade, saibam que podem sempre contar com o apoio da nossa Secretaria”, comenta Marcello Stringari. Homenageado Durante mais de 30 anos, Adevair Bernardino foi responsável por formar milhares de crianças e adolescentes através do projeto social de futebol que coordenava na região norte da cidade. Atualmente, na companhia do professor Márcio Muage, o projeto conta com cerca de 150 meninos e meninas nas categorias Sub 8 a Sub 16 no campo do Complexo Esportivo Professor Luiz Carlos Toloni, ao lado do Ginásio Mário Covas. A iniciativa da homenagem foi do Brothers FC de Votuporanga que, segundo eles, este campeonato é o primeiro de muitos que virão. “Nossa intenção é deixar viva a lembrança deste grande homem que viveu o futebol e inspirou centenas de pais e crianças com sua humildade e dedicação ensinando o valor da vida dentro e fora de campo”. “Uma justa homenagem ao nosso amigo Deva. Seu projeto social sempre foi muito elogiado por pais e alunos e seu legado no esporte amador jamais será esquecido. Que seu exemplo de amor e dedicação ao esporte continue inspirando gerações”, destacou o prefeito Jorge Seba. O evento foi realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com apoio do Brothers FC Votuporanga.