Votuporanguense finaliza preparação e embarca para Suzano

O CAV busca sua primeira vitória no Paulistão A3 de 2024 visitando o União Suzano, neste sábado, às 15h, em duelo pela segunda rodada do estadual.

Após a derrota para o Grêmio Prudente na estreia do Campeonato Paulista da Série A3, na Arena Plínio Marin, por 2 a 0, na última quarta-feira (24.jan), o Clube Atlético Votuporanguense vira a chave e vai em busca dos primeiros três pontos na tabela em Suzano/SP, onde enfrenta o União Suzano, neste sábado (27), às 15h, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira (Estádio Suzanão).

Do lado Alvinegro, o treinador Rogério Corrêa, segue com quase 100% do elenco à disposição, exceto pelo volante Lucas Silva, que se machucou ainda na pré-temporada, no jogo-treino contra o Linense. De acordo com a assessoria do clube, o jogador deve estar de volta na terceira rodada do estadual.

Antes do embarque nesta sexta-feira, o comandante do Pantera Alvinegra falou sobre a preparação, o pouco tempo para treinar, e ressaltou a importância da pré-temporada: “Após o jogo, a gente sempre tem uma conversa com os atletas mostrando o vídeo, mostrando a análise do jogo para entender o porquê que aconteceu aquilo, como que foi feita a derrota, para poder ajustar. O tempo é curto, não tem como nem treinar direito, mas acho que o importante foi a pré-temporada para fazer algumas variações, algumas situações diferentes, para poder, nesse momento agora, mesmo sem treinar, a gente ir firme e confiante para esse grande jogo.”

“O Suzano é uma equipe forte, competitiva, que está há dois anos com o mesmo entrosamento, eles estão em duas competições diferentes, o estadual aqui da A3 e a segunda divisão do Catarinense, então a gente sabe o poder que eles têm dentro de casa, mas a gente vai fazer um grande jogo lá. A gente tem alguns pontos negativos do adversário que a gente já viu, vai passar para os jogadores e procurar fazer um grande jogo”, emendou Corrêa.

O treinador concluiu prometendo entrega total do Votuporanguense: “A expectativa é a melhor possível, acho que o torcedor pode esperar o CAV do mesmo jeito que foi o primeiro jogo, buscando ter o protagonismo do jogo, pressionar alto, ter o controle do jogo, ter essa posse, buscar o seu gol, que acho que é importante a gente fazer um gol o quanto antes para poder também ficar mais tranquilo na partida e fazer um grande jogo lá”, concluiu.

Na tabela de classificação do Paulistão A3, o União Suzano lidera após estrear com uma goleada de virada por 5 a 2 sobre o Sertãozinho, fora de casa. Já o Votuporanguense, com a derrota, aparece na 15ª e penúltima colocação.

O adversário do Pantera Alvinegro fez uma pré-temporada bastante sólida e entre os nove jogos-treinos, com duas vitórias, cinco empates e duas derrotas. Dos empates, o Javali das Palmeiras ficou na igualdade de placar com o Audax e com o Palmeiras, atual campeão brasileiro.