A Falcon Segurança, responsável pelos serviços de monitoramento e segurança remota do supermercado, detectou a atividade criminosa e acionou imediatamente a Polícia Civil de Bálsamo. Os agentes da empresa, munidos de informações precisas, deslocaram-se até a residência da mulher, onde ela foi localizada e conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

A mulher foi liberada após o registro do boletim de ocorrência, e os produtos furtados – óleo de cozinha, picanha e barras de chocolate – foram recuperados e devolvidos ao supermercado prejudicado. A direção do estabelecimento optou por não representar criminalmente contra a mulher.

O caso ressalta a importância da atuação das empresas de segurança privada no combate à criminalidade, bem como a eficácia do sistema de monitoramento 24 horas oferecido pela Falcon Segurança.

A colaboração entre as autoridades policiais e as empresas de segurança desempenhou um papel fundamental na rápida resolução do incidente.