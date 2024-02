Destruição de vegetação nativa leva a autuações em Cosmorama

O 4o Batalhão de Polícia Militar Ambiental autuou um proprietário rural e uma empresa por destruírem a vegetação nativa de uma área em Cosmorama/SP.

A destruição foi constatada inicialmente por monitoramento remoto via satélite, que mostrou danos à vegetação nativa do bioma Cerrado. Em vistoria no local, os policiais confirmaram a supressão verificada pelas imagens de satélite.

Parte da vegetação havia sido suprimida pela formação de um aterro, composto pelo depósito irregular de resíduos sólidos como restos de demolição.

O dono da área e a empresa responsável pelo descarte dos resíduos foram autuados por concorrerem no cometimento da infração ambiental. A área atingida foi embargada pelos agentes.

As autuações ocorreram após investigação que uniu monitoramento remoto e vistoria presencial no local atingido. A ação visa punir os responsáveis pela destruição ilegal de vegetação nativa protegida.