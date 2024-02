Mais de 70 oportunidades de emprego disponíveis no PAT de Votuporanga

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Votuporanga está com mais de 70 vagas de emprego abertas para diversos perfis profissionais. Para participar do processo de seleção, os interessados devem ter seu currículo previamente cadastrado no PAT e retirar uma carta de encaminhamento. O posto, que facilita a conexão entre empresas e candidatos, está situado no Centro do Empreendedor, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 4497.

Os candidatos podem se dirigir ao PAT de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 15h, para mais informações e para o cadastramento de currículos. Adicionalmente, é possível acessar o site www.empregavotu.com.br para cadastrar o currículo online e concorrer às vagas disponíveis.